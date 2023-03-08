مصر: 10 فئات ممنوعة من الحج

كشف صحف مصرية قائمة الفئات الممنوعة من السفر لأداء الحج هذا العام وفقاً لقرار وزارات الصحة والداخلية والتضامن في مصر.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، باب تقديم الطلبات أمس الثلاثاء 7 مارس وحتى يوم الاثنين 20 مارس الجاري، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وينتظر الراغبون في الحج، فتح باب التقديم من جانب وزارة السياحة والآثار للتقديم على الحج السياحي من خلال شركات السياحة والسفر العاملة في الموسم.

وكان قائمة الفئات الممنوعة على النحو التالي:

1- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

2- مرضى التليف الرئوي.

3- حالات السمنة المفرطة المرضية.

4- الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية.

5 أصحاب أمراض التليف الكلوي والأورام.

6- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

7- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

9- من سبق له فريضة الحج حتى 5 سنوات سابقة.

10- فاقد الأهلية أو الشخص غير الطبيعي.

وأغلقت وزارة الداخلية، أمس باب قبول الطلبات لحج القرعة 2023، حيث تم فتح الباب يوم 21 فبراير الماضي وحتى 6 مارس الجاري، حيث تقرر البدء في إجراء القرعة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 11 مارس وحتى 15 مارس الجاري.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.