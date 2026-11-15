روسيا تسمح بإعدام 30% من الدببة للسيطرة على أعدادها

قالت وزارة الموارد الطبيعية الروسية إن الحكومة حددت نسبة إعدام تصل إلى 30% من الدببة البنية للسيطرة على أعدادها، بعد أن أودت هجمات الدببة بحياة 36 شخصا هذا العام.

وجاء في بيان للوزارة، صدر الجمعة، ونقلته وكالة الإعلام الروسية الحكومية، أن هذا السقف يهدف إلى السيطرة بشكل أفضل على أعداد الدببة وتقليل الهجمات، وتم تسجيله بالفعل لدى وزارة العدل.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "منذ بداية العام، ورد أكثر من 12 ألف بلاغ في روسيا بشأن اقتراب الدببة البنية من الناس. ووقعت 87 هجمة، أسفرت عن مقتل 36 شخصاً".

وأضافت: "في ظل هذا الوضع، تم اتخاذ قرار بإلغاء القيود ووضع حد أقصى للإعدام يبلغ 30% من أعداد الدببة البنية في كل منطقة".

ولم يشر تقرير الوكالة إلى موعد بدء عمليات الإعدام أو مدتها.

وأشارت تقديرات الوزارة إلى وجود 308 آلاف دب في روسيا، وقالت إن نسب الإعدام تتباين من منطقة لأخرى، إذ تبلغ 14% في شبه جزيرة كامتشاتكا و19% في منطقة كراسنويارسك بغرب سيبيريا.

وخصصت الوزارة مبلغاً يعادل أكثر من 970 ألف دولار لتمويل إعدام الدببة المعروفة باقترابها من الناس وبالتغذي على مكبات النفايات.

وبحسب بيانات حكومية، زاد عدد الدببة البنية بأكثر من مثليه خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما يرجع لأسباب منها قصر الشتاء واعتدال درجات الحرارة فيه.