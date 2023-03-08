مطار حلب خارج الخدمة إثر ضربة إسرائيلية

خرج مطار حلب الدولي في شمال سورية من الخدمة، أمس، جراء ضربة إسرائيلية ألحقت أضراراً مادية فيه، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، في خطوة أدانتها دمشق وطهران.

ويُستخدم مطار حلب الدولي، منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا المجاورة في السادس من فبراير، وجهة رئيسة لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سورية من دول عدة لإغاثة المناطق المنكوبة. وقال مصدر عسكري سوري في بيان: «فجر اليوم (أمس)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي».

وأفاد المصدر بوقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة، من دون أن يوضح حجم الأضرار أو موعد عودة تشغيله، في غياب إشارة إلى خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ «معادية».