منفذة تفجير اسطنبول أحلام البشير تواجه أكثر من 3000 سنة سجن

حدد يوم 9 مايو موعدًا للجلسة الأولى لمحاكمة أحلام البشير و35 متهمًا آخرين، بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بيوغلو بمدينة إسطنبول في 13 نوفمبر 2022. وطالب الادعاء العام في اسطنبول بالحكم بالسجن على أحلام البشير بما يزيد عن 3000 سنة.

وأنهت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول تحقيقاتها في لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن الهجوم الإرهابي في بيوغلو، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 99 شخصًا وتضررت العديد من أماكن العمل.

وفي لائحة الاتهام، التي تضم 123 شخصًا، طالب مدعي عام إسطنبول بالحكم على أحلام البشير، بالسجن المؤبد المشدد بتهمة "تقويض وحدة وسلامة الدولة"، "كونها عضوًا في منظمة إرهابية مسلحة" من 7 سنة و6 أشهر إلى 15 سنة، وبتهمة "قتل طفل عمدًا بهجوم متعمد" بـ 5 أضعاف عقوبة السجن المؤبد، ومن 1930 إلى 2970 عامًا سجن بتهمة "محاولة القتل عمدًا عن طريق القصف المتعمد" ضد 99 شخصًا، ومن 12 عامًا إلى 24 عامًا بتهمة "الحيازة غير المصرح بها للبضائع الخطرة أو استبدالها".

وإجمالا تم المطالبة بالحكم على أحلام الشير بـ7 أحكام مشددة بالسجن المؤبد من 1949 سنة إلى 3009 سنوات.