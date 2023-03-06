الأمير هاري: نشأت في أسرة مفككة.. وأشعر دائماً بالاختلاف عن سائر أفراد العائلة

قال الأمير هاري إنه شعر دائماً بأنه مختلف قليلاً عن سائر أفراد العائلة الملكية البريطانية، مضيفاً خلال مقابلة مطولة مع أخصائي في معالجة الصدمات إن تدخين الحشيش ساعده على تخطي مشكلاته داخل الأسرة.

وأخبر هاري البالغ 38 عاماً، الطبيب غابور ماتي أنه «بعد نشأته في أسرة مفككة، فإنه يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي صدمات إلى أطفاله».

وقال هاري في هذه المقابلة التي بُثت على الهواء عبر الإنترنت: «طوال حياتي، منذ الصغر، كنت أشعر بأني مختلف قليلاً عن سائر أفراد عائلتي، كنت أشعر بأني غريب في هذه البيئة، وأعلم أن والدتي الأميرة الراحلة ديانا شعرت بالأمر نفسه».

ولفت إلى أن زوجته ميغان أنقذته من هذا الوضع، واصفاً إياها بأنها «كائن استثنائي أتى من عالم مختلف لمساعدتي».

وخلال هذه المقابلة، أكد ماتي، وهو مؤلف كتب كثيرة عن الصدمة والإدمان والمرض، أن هاري يعاني من اضطراب نقص الانتباه.

وفي تلخيص لحياة الأمير الذي فقد والدته في سن الـ12 ثم خدم في القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، قال الطبيب إن هاري يعاني من «صدمات كثيرة».

وتحدث هاري، الذي انتقل للعيش في كاليفورنيا بعد مغادرته بريطانيا إثر وقف التزاماته داخل العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة في أوائل عام 2020، عن طريقة تربيته طفليه، أرتشي (ثلاث سنوات)، وليليبت (سنة واحدة). وقال: «أشعر بمسؤولية كبيرة عن عدم نقل الصدمة أو التجارب السلبية التي مررت بها»، مشيراً إلى أنه وزوجته ميغان «يحاولان التعلم من الماضي والأخطاء من أجل كسر هذه الحلقة».

الطبيب غابور ماتي:

«هاري يعاني من اضطراب نقص الانتباه وصدمات كثيرة».