الجيش اللبناني يجبر دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

أعلن الجيش اللبناني ، اليوم الأحد ، إجبار دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن " دورية تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت اليوم الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية ".

ووفق البيان ، حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق ، مشيرا إلى أنه تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع القوة المذكورة.