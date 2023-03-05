9 قتلى جراء العواصف في جنوب الولايات المتحدة

قالت السلطات الأميركية إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم كما انقطعت الكهرباء عن الملايين بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة في مناطق عدة بجنوب الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وتسببت في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيغان إلى ولاية نيويورك، وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنغلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها على 30 سنتيمتراً.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من الولاية، أول من أمس، مضيفاً أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الطقس السيئ، فيما قال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فاييت بالولاية إن شخصاً رابعاً لقي حتفه جراء العاصفة، وهي امرأة توفيت عندما سقطت شجرة على السيارة التي كانت بداخلها.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الولاية جراء العاصفة، وتوفي رجل في ولاية أركنسو عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه، فيما أعلن حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز أن عواصف ليلية أثارت رياحاً عاتية وأدت إلى وفاة أحد الأشخاص.

إلى ذلك، أعلنت شركة وست جيت أيرلاينز، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، إلغاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورونتو الدولي بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج وتقلل الرؤية بشكل كبير.