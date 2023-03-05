البيت الأبيض: بايدن خضع لإزالة ورم سرطاني «صغير»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن (80 عاماً) خضع لعملية جراحية في فبراير الماضي، لإزالة ورم جلدي صغير، تبيّن أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما أفاد الطبيب كيفن أوكونر، مشيراً إلى أنه تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح. وهذا الورم السرطاني، الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 فبراير الماضي، هو ذو طبيعة لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية، وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفاً أنه لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج. وأوضح أن هذا يميز الورم عن الأشكال الأكثر خطورة لسرطان الجلد، مشيراً إلى أن المكان الذي أزيل منه الورم التأم جيداً.

وذكّر الطبيب أن بايدن أمضى الكثير من الوقت في الشمس خلال شبابه، وأنه سبق له قبل أن يصبح رئيساً الخضوع لعمليات لإزالة أورام سرطانية. وخلص الطبيب إلى أن بايدن الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 يتمتع بصحة جيدة، ومؤهل لتأدية مهامه.