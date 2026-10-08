السمنة تحفز الإصابة بـ 13 نوعاً من السرطان

كشفت خبيرة روسية في مجال الغدد الصماء، أن السمنة تحفز الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وقالت الدكتورة ناتاليا موكريشيفا، مديرة مركز ديدوف الوطني للبحوث الطبية التابع لوزارة الصحة الروسية في مؤتمر صحفي بعنوان "السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي" أن "السمنة تحفز الإصابة بـ 13 نوعا من السرطان، بما فيها سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي". أي أن مشكلة السمنة تجاوزت النطاق الطبي ولم تعد مجرد مشكلة تجميلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الأمراض السرطانية في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لها، ستساعد مكافحة السمنة لدى الأطفال والبالغين في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وبالأمراض المزمنة.

ويذكر أن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الكحول يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 3-5 بالمئة. أما السمنة فتزيد هذا الخطر بنسبة 30 بالمئة.

وأكد الوزير، أن الوقاية والتشخيص المبكر عاملان أساسيان في خفض معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض.