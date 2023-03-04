أعاصير وعاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة

ضربت أعاصير قمعية ولايتي تكساس ولويزيانا، فيما اجتاح نظام عاصفة قوي كان قد ألقى بثلوج كثيفة على كاليفورنيا، السهول الجنوبية مروراً إلى الجنوب العميق، أول من أمس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان، وإلغاء المئات من رحلات الطيران من منطقة دالاس وإليها.

وردت تقارير عن هبوب رياح تزيد سرعتها على 112 كم/ ساعة، في تكساس، حيث تم إصدار تحذير من إعصار في منطقة دالاس فورت وورث. وخططت فرق خدمة الطقس الوطنية لمسح المناطق بحثاً عن أضرار محتملة في مسار العاصفة، والذي امتد من جنوب شرق أوكلاهوما إلى تكساس وأركنسو ولويزيانا المجاورتين.

كتبت خدمة الطقس على «تويتر»، «إذا تم تنبيه هاتفك وسمعت صفارات الإنذار، فهذا يعني أن سرعة الرياح قوية مثل إعصار ضعيف، لذا تعامل معه على أنه كذلك! ادخل وابتعد عن النوافذ!». وطلبت ضاحية ريتشاردسون في دالاس من السكان التوقف عن استخدام المياه، بعد أن تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ.

وقال مسؤولون في ريتشاردسون في بيان: «المياه موجودة حالياً في مرافق تخزين المياه بالمدينة، لكنها ستنفد إذا لم يتوقف جميع العملاء على الفور عن استخدام المياه، باستثناء الاحتياجات الطارئة فقط».

وفي شمال دالاس، أسقطت الرياح الأشجار، وأطاحت سقف محل بقالة، وقلبت أربع مقطورات على طريق الولايات المتحدة السريع رقم 75. وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إصابات طفيفة فقط.

وفي لويزيانا، ضرب إعصار بالقرب من جامعة ولاية لويزيانا في شريفبورت. وفي تكساس حرم أكثر من 310 آلاف من عملاء المرافق العامة من الكهرباء حتى ليلة الخميس، وفقاً لـموقع «باور آوتيدج دوت يو إس». وأفاد موقع «فلايت أوير دوت كوم» أن مطار دالاس فورت وورث الدولي، ومطار دالاس لاف فيلد، قد سجلا أكثر من 400 إلغاء لرحلات طيران من المطارين وإليهما. ألغت العديد من المناطق التعليمية في منطقة دالاس فورت وورث أنشطة وفعاليات ما بعد المدرسة، بسبب توقعات الطقس. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن نظام العاصفة سيواصل مسيرته باتجاه الشرق، ما يجلب خطر الطقس القاسي إلى وديان أوهايو ونهر تينيسي. ومن المحتمل أن يؤدي إلى تساقط الثلوج عبر البحيرات العظمى الشرقية ومنطقة نيو إنغلاند.