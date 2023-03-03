موسكو تتهم الغرب بتخريب اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الغرب بتخريب اتفاق الحبوب الذي تم إبرامه مع أوكرانيا العام الماضي، ودفعت بأن موسكو ممنوعة من الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "علينا أن نستنتج أن حزمة الترتيبات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والموقعة في اسطنبول في 22 يوليو 2022 معطلة".

وكان أحد الأسباب التي تم سردها هو إغلاق كييف المتواصل لخط أنابيب الأمونيا بين تولياتي في روسيا ومدينة أوديسا الأوكرانية.

ووفقاً للاتفاق، كان من المفترض أن تبدأ عمليات إعادة شحن الأمونيا في نفس الوقت الذي بدأت فيه الصادرات الغذائية الأوكرانية.

واستطرد البيان: "لكن الأوكرانيين والغرب لا يهتمون مطلقاً بعدم تصدير 2.5 مليون طن من المواد الخام ، تكفي لإنتاج 7 ملايين طن من الأسمدة لنحو 200 مليون شخص، إلى السوق العالمية بسبب مثل هذه الإجراءات".

وقال البيان أيضاً إنه تم حظر تصدير الأسمدة الروسية المتفق عليه في موانئ في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وهولندا".