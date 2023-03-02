الإمارات تشارك في جلسة برلمان البحر الأبيض المتوسط بالمغرب

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في أعمال الجلسة الـ17 لبرلمان البحر الأبيض، التي انطلقت أعمالها أمس في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية المشاركة في الجلسة، كلاً من: رئيسة المجموعة عائشة محمد الملا، ونائبة رئيسة المجموعة الدكتورة هند حميد العليلي، ومريم ماجد بن ثنية، وضرار حميد بالهول، وصابرين حسن اليماحي أعضاء المجموعة، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عفراء راشد البسطي.

وشارك وفد الشعبة في اجتماع المجموعات الجيوسياسية، والجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يشارك كذلك في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسيتم عرض تقرير حول الأنشطة المستقبلية للمنصة الاقتصادية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بعد منتدى مراكش، والتصويت على القرارات في اختتام أعمال الجلسة.