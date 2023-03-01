الهند الأولى عالميا في قطع الإنترنت للعام الخامس على التوالي

قالت جماعة أكسس ناو المعنية بالدفاع عن حق الوصول إلى الإنترنت، إن الهند وبفارق كبير أكثر بلد في العالم فرض انقطاعا للإنترنت في 2022، لتتصدر البلاد القائمة للعام الخامس على التوالي.

وقالت الجماعة المناصرة للحقوق الرقمية والتي مقرها نيويورك في تقرير إن من بين 187 انقطاعا للإنترنت رصدته حول العالم، حدث 84 في الهند، منها 49 انقطاعا في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

وأضاف التقرير "السلطات عرقلت الوصول إلى الإنترنت 49 مرة على الأقل في كشمير بسبب الاضطرابات السياسية والعنف هناك، بما في ذلك 16 أمرا متتاليا بفرض حظر لمدة ثلاثة أيام كاملة يشبه حظر التجوال في شهري يناير وفبراير 2022".

كشمير منذ فترة طويلة منطقة نزاع بين الهند وباكستان التي تطالب بالسيطرة على الإقليم بالكامل، لكنها لا تحكم سوى أجزاء منه فقط.

وفي أغسطس 2019، ألغت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي في ولايتي جامو وكشمير اللتين تقطنهما أغلبية مسلمة وقسمتهما إلى أراض تخضع للحكم الاتحادي.

ومنذ ذلك الوقت، تفرض الحكومة الهندية بانتظام قيودا على الاتصالات في المنطقتين لدواع أمنية، الأمر الذي أدانته جماعات حقوقية ووصفته بأنه إجراء لسحق المعارضة.

ويحارب مسلحون حكم الهند في كشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتهم الدولة الواقعة في جنوب آسيا باكستان بإذكاء التمرد، لكن إسلام اباد تنفي هذه التهم.

وقالت الجماعة إنه بالرغم من تقدم الهند على دول العالم كافة في قطع الانترنت، فإن العام الماضي كان أول عام منذ 2017 يشهد أقل من مئة انقطاع للإنترنت في البلاد.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية في القائمة بعدما قطع الجيش الروسي الوصول إلى الانترنت حوالي 22 مرة في أعقاب اجتياح روسيا لجارتها يوم 24 فبراير شباط العام الماضي.

وقال التقرير "خلال الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، قطع الجيش الروسي الإنترنت 22 مرة على الأقل، واشترك في هجمات إلكترونية دمرت البنية التحتية للاتصالات هناك".

وتلت إيران أوكرانيا بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت 18 مرة العام الماضي ردا على احتجاجات مناهضة للحكومة.

اندلعت مظاهرات في جميع أنحاء إيران العام الماضي بعد مقتل الكردية مهسا أميني (22 عاما) وهي رهن احتجاز الشرطة يوم 16 سبتمبر.

واعتقلت شرطة الأخلاق أميني في طهران لمخالفة قوانين الحجاب التي تلزم المرأة بتغطية شعرها وجسدها بالكامل. وتوفيت أميني وهي رهن اعتقال الشرطة.