بوريطة: علاقات المغرب وإسرائيل لن تمس القضية الفلسطينية

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الاثنين، إن علاقة المغرب مع إسرائيل "لم ولن تمس بعلاقة المغرب مع الشعب الفلسطيني ودفاع المغرب عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف بوريطة في تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني "المغرب مع حل الدولتين، (المغرب) ضد كل ما من شأنه أن يقوض أفق هذا الحل وضد الأعمال أحادية الجانب وضد سياسة الاستيطان، وكل الأعمال الاستفزازية التي يمكن أن تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وبدأ المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، صفحة جديدة في علاقاتهما، بعد وساطة أميركية، في سياق اتفاقيات إبراهيم للسلام.