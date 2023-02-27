مسؤول أممي: رأيت «نهاية العالم» في مناطق الزلزال بتركيا

قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، إنه «واجه مشاهد مروعة، أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا».

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير الجاري، تركيا وسورية المجاورة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وقال بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكية في إقليم هاتاي التركي: «هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم».

وأضاف: «سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلاً».

وقال المسؤول الأممي في بيان: «إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى (كارثة فوق كارثة)، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 عاماً في سورية».

وقال برنامج الأغذية العالمي إن «بيزلي زار مركزاً لوجستياً تابعاً للأمم المتحدة، حيث يتم تحميل الشاحنات بالأغذية وإمدادات الطوارئ الأخرى قبل العبور إلى شمال غرب سورية»، وشدد على الضرورة الملحة لزيادة توصيل المواد الغذائية إلى سورية عبر جميع الطرق دون أي قيود، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات.

رئيس برنامج الأغذية العالمي:

«الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى كارثة فوق كارثة».