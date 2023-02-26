لأول مرة منذ 2010.. اللجنة العمانية السورية تجتمع هذا العام

قال السفير السوري لدى سلطنة عُمان، إدريس ميا، إن هناك مساعٍ لعقد الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العمانية السورية المشتركة خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة "أثير" عن السفير قوله في حديث مع برنامج "مع موسى الفرعي" أنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض واقع العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، وسبل الارتقاء بها، ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة بين سورية وعمان يترأسها وزيرا الاقتصاد في البلدين.

وأشار إلى أن آخر دورة لهذه اللجنة عقدت في دمشق عام 2010، وبعد ذلك حدثت الأزمة السورية، فتوقفت أعمال اللجنة من حيث الاجتماعات الرسمية لكن العلاقات الثنائية استمرت بشكل منتظم.

وأضاف أن زيارات جرت للمسؤولين المعنيين بشؤون الاقتصاد والثقافة والسياسة والشؤون الأخرى على مدار السنوات الاثني عشر الماضية، رغم توقف اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.