المرصد السوري: 5 وفيات جراء الزلزال الجديد في سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بوفاة خمسة مواطنين سوريين بمحافظات سورية مختلفة نتيجة حالات التدافع والهلع التي حدثت أثناء الزلزال الجديد الذي وقع مساء أمس الإثنين .

وأشار المرصد إلى ارتفاع الإصابات إلى ما لا يقل عن 500 حالة وصلت إلى المستشفيات والنقاط الطبية، مشيراً إلى أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وجروح ورضوض نتيجة تساقط أحجار المباني أو نتيجة التدافع.

ووفق المرصد، أثار الزلال الجديد رعب الأهالي، حيث قضوا ليلتهم على أرصفة الطرقات وفي الشوارع والسيارات والحافلات وبعض الصالات العامة والمدارس والحدائق، خوفاً من حدوث هزات ارتدادية قوية في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد الذي تشهده معظم المناطق السورية.