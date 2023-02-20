موسكو تعلن السيطرة على بلدة مجاورة لباخموت

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها سيطرت بشكل كامل على بلدة مجاورة لمدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تسعى القوات الروسية إلى السيطرة عليها منذ عدّة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "متطوّعين من مفارز هجومية، بالتعاون مع وحدات محمولة جواً ودعم وحدات مدفعية حرّروا تماماً بلدة باراسكوفيتشفكا".

وتقع هذه البلدة عند المدخل الشمالي لباخموت، عند تقاطع طريقين مهمّين. وكانت مجموعة فاغنر المسلّحة الموجودة على خط المواجهة في معركة باخموت، أعلنت الجمعة الاستيلاء على باراسكوفيتشفكا.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة فاغنر والجيش الروسي السيطرة على مدينة باخموت التي تحمل أهمية استراتيجية محدودة، ولكنها اكتسبت دلالة رمزية كبيرة بسبب طول فترة القتال ومدى صعوبته.