الخارجية المصرية: إطلاق سراح الـ 6 المحتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح المصريين الستة الذين كانوا محتجزين في ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان مقتضب عبر حسابها على موقع " تويتر" مساء اليوم:" وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا".

ومضت قائلة: "نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله"، دون أن يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية المصرية، أنها تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وقالت الخارجية، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

ويذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.