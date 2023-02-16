المستشفى الإماراتي يواصل استقبال المتضررين

يتوافد أبناء منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب التركية على المستشفى الميداني الإماراتي، الذي يضم أقساماً عدة، منها الاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية والعناية المركزة، والأسنان والأشعة المقطعية والسينية والمختبر والصيدلية والعيادات الخارجية، حيث يواصل المستشفى استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد أخيراً.

ويشتمل المستشفى الميداني على 50 سريراً، وأربعة أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة، كما يضم 15 طبيباً من مختلف التخصصات و60 ممرضاً ومساعداً فنياً.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي يعد أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يسهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا.