الجزائر توقف شخصا هدد بتفجير مقر السفارة السعودية

قال التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الأربعاء إن قوات الأمن أوقفت شخصا هدد بتفجير مقر السفارة السعودية بالجزائر.

وأضاف التلفزيون نقلا عن بيان أمني أن السفارة السعودية بالجزائر تلقت اتصالا هاتفيا في الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0200) بتوقيت غرينتش من شخص هدد بتفجير مقرها.

وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية بالعاصمة ألقت القبض على المشتبه به "في وقت قياسي" بعد تحقيقات، مضيفا أنه خضع لفحوصات طبية وفحوصات نفسية قبل تقديمه للعدالة.