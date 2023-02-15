بلينكن يتحدث مع غوتيريش حول ضرورة تسهيل وصول المساعدات إلى سورية

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول "الحاجة الملحة" لتسهيل وصول المساعدات إلى سورية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.

وشدد بلينكن على ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزامها بفتح معبري باب السلام والراعي الحدوديين لأغراض إنسانية، بما في ذلك من خلال تفويض من مجلس الأمن، إذا لزم الأمر.

وقال برايس إن قراراً موسعاً سيمنح الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية "المرونة والقدرة على التنبؤ التي يحتاجونها لتقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية إلى المحتاجين في سورية".

وفي سياق متصل، قال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه أجرى مباحثات مهمة مع الأمين العام للأمم المتحدة حول توسيع نطاق وصول المنظمة الدولية لضحايا الزلزال في تركيا وسورية.

وأوضح بلينكن أنه بالإضافة إلى توفير المساعدات عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية فإن واشنطن تعرض كامل دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية.