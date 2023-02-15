المستشفى الميداني الإماراتي يواصل استقبال المتضررين من زلزال تركيا

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب التركية استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

ويتوافد أبناء المنطقة على المستشفى الذي يضم عدة أقسام منها الاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية والعناية المركزة، والأسنان والأشعة المقطعية والسينية والمختبر والصيدلية والعيادات الخارجية.

ويشتمل المستشفى الميداني على 50 سريراً، و4 أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة ، كما يضم 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا ومساعدًا فنيا.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي يعد أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يساهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا.