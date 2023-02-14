كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 673 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 673 مليون حالة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 672 مليونا و929 ألفا و370.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و854 ألفا و130 حالة وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.