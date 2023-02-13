الجيش الألماني يبدأ تدريب جنود أوكرانيين على دبابات "ليوبارد 2"

بدأ الجيش الألماني اليوم الاثنين في تدريب جنود أوكرانيين على استخدام الدبابات القتالية من طراز "ليوبارد 2".

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين إن التدريب يجرى بشكل رئيسي في مدرسة القوات المدرعة بمدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى.

ومن المقرر أن يكتمل التدريب بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك حتى يمكن أيضا مزامنته مع تسليم الدبابات لأوكرانيا.

وكانت الحكومة الألمانية وعدت أوكرانيا بتسليمه 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6". بالإضافة إلى ذلك هناك برامج تدريبية أخرى في ألمانيا للجنود الأوكرانيين على مركبات المشاة القتالية من طراز "ماردر".

ويتوقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يؤدي إمداد أوكرانيا بالدبابات القتالية إلى تعزيز دفاعاتها بشكل كبير ضد القوات الروسة، حسبما ذكر الوزير يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة للقوات في مدينة أوجستدورف الألمانية.