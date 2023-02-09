السيسي يفاجئ أحد قيادات الجيش المصري بسؤال غريب

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد قيادات الجيش بسؤال غريب حول التزامهم بسداد الضرائب المستحقة على أنشطة الجيش.

وخلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" اليوم الخميس فاجأ السيسي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، بسؤال حول الضرائب قائلا له: "هل تسددون تكلفة الكهرباء والمياه والخدمات التي تحصلون عليها من الدولة أم لا وهل تسددون الضرائب المستحقة على الأنشطة الخاصة بكم أم لا؟".

ورد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، قائلاً إن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة، متابعاً أنه تم تسديد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2022، منهم 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، 4.5 مليار جنيه للضرائب، والباقي للمياه وغيرها من المصروفات.

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