السيسي: سياسة مصر تتسم بالاعتدال ولا نقبل بالإساءة للأشقاء

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج، وأن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع جميع الدول ولا تقبل الإساءة للأشقاء في المملكة العربية السعودية أو الانسياق وراء الفتن، ووصف المواقف التي تنشر ما يسيء للبلدين بالـ"محرضة".

وأضاف السيسي خلال زيارة لمصنع لإنتاج الأغذية اليوم: "عاوز أقول بتابع مواقع التواصل وبشوف إنه ساعات حماس زيادة أو حتى أقول تجاوزات في الكلام مش بتكلم عن موضوعات محلية بتكلم عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا وده أمر ننتبه إليه كويس".

وقال السيسي "أقل حاجة نعملها. إن مكناش نقول كلام طيب يبقى احنا نسكت. يا جماعة احنا مش بنكتب إلا دايماً. لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس".

وأضاف "ميصحش أن احنا نسيء لأشقائنا، ومش هأقول نسيء بقى، ولا ننسى وقفة أشقائنا معانا".

وتابع: "فين لا تنسوا الفضل بينكم. لما نعمل كده كمواقع تواصل وبعض المقالات اللى اشوفها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى. لا لا احنا حريصين وده توجه دولة وأرجو كمواطنين ننتبه إن احنا لا ننساق وراء مواقع تريد الفتنة بيننا وعلاقتنا طيبة بالجميع وحتى في أصعب الظروف. ومش عاوز أقول أسماء دول لأن الأمور كلها تجاوزناها وكنت عارف كده ولو كان فيه خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللى فاتت، كنت عارف إننا هنتجاوزها، حتى الأزمة مع إثيوبيا في سد النهضة بتلاحظوا إننا مابنقولش كلمة واحدة تسيئ".

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