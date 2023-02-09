تركيا: لم نهمل في إيصال المساعدات إلى سورية

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تعمل على إيصال المساعدات الدولية إلى المناطق التي ضربها الزلزال داخل سورية، لكن هذا الضرر جعل الجهود أكثر صعوبة.

قال مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا لا "تهمل" في إيصال المساعدات الضرورية إلى سورية. وذكر أن هذا هو السبب في أن أنقرة تحاول فتح المعابر الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة السورية "لأنها حالة إنسانية وليست سياسية".

ظلت هذه المعابر مغلقة منذ سنوات بسبب التوترات بين تركيا وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

قال تشاووش أوغلو إن بوابة سيلفيغوزو المؤدية إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة مفتوحة بالفعل.

وأضاف أن تركيا تفتح مجالها الجوي لرحلات نقل المساعدات الدولية إلى المطارات السورية مثل المطار في حلب.