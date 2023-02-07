الهلال الأحمر السوري: نتائج الزلزال كارثية ونفتقد للمعدات

دعا رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن حبوباتي قوله في مؤتمر صحافي: "نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة إنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سورية بأسرع وقت".

وأضاف حبوباتي أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدداً من الأبنية مازال مهدداً بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات".

وبين حبوباتي أن الحكومة خصصت 126 مركز إيواء في حلب و23 في اللاذقية وخمسة في حماة وثلاثة في حمص وثلاثة في طرطوس لمساعدة المتضررين.

وأضاف حبوباتي: "تلقينا اتصالات من المغتربين السوريين في عدد كبير من الدول وسنقوم بفتح حساب في البنوك السورية لتلقي التبرعات".

وأشار إلى أن "العقوبات الاقتصادية تؤثر على صعوبة الوضع الإنساني"، مؤكداً أن عمليات الإنقاذ صعبة ولا يوجد وقود حتى لإرسال القوافل وهذا بسبب الحصار والعقوبات.