مولود يرى النور تحت أنقاض الزلزال في سورية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سورية مقطع فيديو من مكان عمليات البحث والانقاذ في مدينة حلب السورية بعد الزلزال المدمر، يظهر انتشال طفل حديث الولادة من تحت الأنقاض.

وتظهر اللقطات المصورة في بلدة جنديرس شمال غرب مدينة حلب، رجلا يركض بسرعة وبين ذراعيه طفل جديث الولادة، لينقذه من برودة الجو ويبحث عن غطاء له، فيما قالت وسائل إعلام سورية أن والدته قد توفيت بعد ولادته مباشرة.

ولقي أكثر من 4200 شخص حتفهم إثر الزلزال المدمر على الحدود التركية السورية في سورية وتركيا وفقا لأحدث المعلومات التي نشرتها السلطات التركية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأفاد رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، إن عدد القتلى في تركيا بلغ 2921، بينما أصيب 15834 آخرون.

ولادة بين الأنقاض.. سيدة سورية أنجبت طفلها تحت الأنقاض ورحلت ملتحقة بعائلتها في مدينة جنديرس بريف #حلب جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة | #زلزال_سوريا pic.twitter.com/6p8xZKPLOP — الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) February 6, 2023

وفي سورية، قتل ما لا يقل عن 1300 شخص، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة ومنظمة الإنقاذ "الخوذ البيضاء" مساء الاثنين.

ولا يزال المدى النهائي للكارثة في المنطقة الحدودية غير واضح، حيث فقد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سورية وتركيا.