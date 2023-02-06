آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب، مساء أول من أمس، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجاً على الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي تعتزم تنفيذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.

وتحدت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء المطر في وسط شارع كابلان، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها «تهديد للسلام العالمي»، وكتب على لافتة أخرى «أنقذوا ديمقراطية إسرائيل من نتنياهو».

وصارت الاحتجاجات حدثاً أسبوعياً يوم السبت كل أسبوع، منذ أواخر ديسمبر الماضي، مع تنصيب حكومة نتنياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاحتجاجات خرجت في 20 مدينة في أنحاء إسرائيل، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها.

وكان من بين المتظاهرين في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد، الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «سننقذ بلدنا، لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديمقراطي».

وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة، وأعلنت حكومته نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات قضائية ستسمح للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً، كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيداً من السيطرة على القضاء.

وحذر نتنياهو في بيان، أمس، من تزايد العنف والتهديدات بقتله مع استمرار الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية التي تخطط لها حكومته.

وقال البيان إن نتنياهو انتقد ارتفاع موجة التحريض اليومي الذي يتجاوز الحدود، مضيفاً: «هناك تهديد صريح بقتلي، وكذلك تهديدات ضد مسؤولين منتخبين آخرين».

من جانب آخر، دوى صوت انفجار في أجواء قطاع غزة، مساء أول من أمس، جراء ما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتراض لطائرة مسيرة انطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

نتنياهو يحذر من تزايد العنف ويكشف عن تهديدات صريحة بقتله.