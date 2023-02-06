زيلينسكي يجرّد سياسيين من الجنسية الأوكرانية

جرّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية، بسبب موالاتهم لروسيا. وقال زيلينسكي خلال كلمته الليلية المصورة: «وقّعت على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي». ولم يذكر زيلينسكي الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية وأوكرانية مزدوجة. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية أن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. وذكرت وكالة «آر بي سي» أن القائمة شملت وزير التعليم والعلوم السابق دميترو تاباتشنيك، ونائب رئيس الوزراء السابق أندريه كليوييف، ووزير الداخلية السابق فيتالي زاخارتشينكو.