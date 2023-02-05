روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لافتعال عملية وهمية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتحضير لافتعال عملية وهمية تفجر خلالها عددا من المباني في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا ثم تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.

ولم تقدم وزارة الدفاع أي دليل على هذه المزاعم التي أوردتها في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، قائلة إن الهجمات المزعومة ستستخدمها كييف للضغط على الحكومات الغربية لزيادة إمدادات الأسلحة إلى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن كييف تخطط لتفجير ثلاثة مباني طبية، مستوصفان ومستشفى، ثم "اتهام روسيا بارتكاب" هجوم متعمد "مزعوم على أهداف مدنية".

وأضافت الوزارة "قصف المؤسسات الطبية سيُصور على أنه ’عمل وحشي’ جديد ترتكبه القوات الروسية، الأمر الذي يتطلب ردا من المجتمع الدولي والإسراع في تزويد كييف بالصواريخ البعيدة المدى لشن ضربات على الأراضي الروسية".