نتنياهو: هناك تهديد صريح بقتلي

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تزايد العنف والتهديدات بالقتل مع استمرار الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية التي تخطط لها حكومته.

وقال مكتب نتنياهو اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقد "ارتفاع موجة التحريض اليومي الذي يتجاوز الحدود".

كما قال نتنياهو إن هناك "تهديدا صريحا بقتل رئيس وزراء إسرائيل" وكذلك تهديدات ضد مسؤولين منتخبين آخرين.

وأشار نتنياهو إلى منشور على فيس بوك شاركه كولونيل احتياط إسرائيلي.

وقال المنشور، من بين أمور أخرى، "إذا جاء رئيس وزراء وتولى سلطات ديكتاتورية، فإن رئيس الوزراء هذا محكوم عليه بالموت ... إلى جانب وزرائه والأشخاص الذين ينفذون أوامره".

ونأى الطيار المقاتل السابق، الذي قاد هجوم سلاح الجو الإسرائيلي عام 1981 على المفاعل النووي العراقي، بنفسه فيما بعد عن المنشور.

ومع ذلك ، فتحت الشرطة تحقيقا.

ويتظاهر الإسرائيليون، منذ أسابيع، ضد خطة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لإضعاف النظام القضائي في البلاد عن عمد.

وتجمعت حشود بلغ عددها حوالي 40 ألف شخص رغم الطقس الممطر وسط مدينة تل أبيب الساحلية. ولوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "الحرية.. المساواة.. جودة الحكومة". وشارك نحو 10 آلاف شخص في احتجاجات في الشوارع في حيفا أيضا.