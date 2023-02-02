الكرملين: روسيا ستستخدم "كل قدراتها" للردّ على تسليح الغرب لأوكرانيا

حذّر الكرملين، الخميس، من أنّ روسيا ستستخدم كل "قدراتها" للردّ على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، في تهديد يأتي بعد أيام من موافقة الغرب على إرسال دبّابات ثقيلة إلى كييف.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله إنّه "عندما ستظهر أسلحة جديدة مقدّمة من الغرب الجماعي، ستستخدم روسيا كل القدرات التي تمتلكها للردّ" على إمدادات الأسلحة هذه.