السلطات الأميركية تقوم بتفتيش منزل بايدن في ديلاوير

قامت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بتفتيش منزل الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وقال المحامي بوب باور إن عملية التفتيش حظيت بدعم وتعاون تام من بايدن، عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.

وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصاً أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024.

وعيّنت وزارة العدل الأميركية لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية الى منزله في فلوريدا.

ومن جانبهم، يؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق عن غير قصد.