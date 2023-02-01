جونسون يدعم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

كثف رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون من الضغط على قادة الغرب من أجل إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن جونسون، الذي كان في واشنطن لإجراء مباحثات مع ساسة بارزين لتعزيز الدعم لأوكرانيا، قال إنه يجب منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع المعدات التي يحتاجها.

وخلال تصريحات لشبكة فوكس نيوز، رفض جونسون فكرة إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعداد لتحويل الحرب إلى صراع نووي، وقال: "ربما لا يستطيع حتى وقف الأوكرانيين لو فعل ذلك، كما سوف نضع اقتصاده في حالة شلل متجمد لن تتمكن روسيا من الخروج منه لعقود، لذلك فهو لن يقدم على ذلك".

وكانت الحكومة الحالية في لندن قد أعلنت أنه من الأمور غير العملية تزويد أوكرانيا بطائرات متطورة يستخدمها السلاح الجوي الملكي البريطاني مثل تايفون و"إف-35"، كما استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.