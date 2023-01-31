بايدن يستبعد منح أوكرانيا مقاتلات "إف 16"

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا، بينما يبدو الحلفاء الغربيون الآخرون أكثر انفتاحاً على الفكرة.

وعندما سأله أحد المراسلين في واشنطن عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر طائرات "إف-16" لأوكرانيا، أجاب بايدن: "لا".

وجاء تعليق بايدن بعد أن كان من المتوقع أن الحكومة الأميركية لن تستبعد أي نظام أسلحة معين وكانت تدرس دعمها لكييف وفقاً لاحتياجات أوكرانيا.

وفي المقابل، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وقال ماكرون رداً على سؤال عما إذا كانت فرنسا قد تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة خلال زيارة إلى لاهاي: "من حيث المبدأ، لا شيء محظور".