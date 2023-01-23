العشرات من نواب بريطانيا يطالبون بتوريد الدبابات الألمانية لأوكرانيا

طالب عشرات من نواب البرلمان البريطاني بتوريد الدبابات القتالية ألمانية الصنع "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وذلك في رسالة إلى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية الصادرة اليوم الاثنين عن النواب قولهم في الرسالة: "نتفهم الأسباب التاريخية للإحجام عن إتاحة دبابات ألمانية ومصنعة في ألمانيا، ومع ذلك فإننا نحثك في هذه اللحظة الملحة للغاية على إعادة النظر في موقفك والسماح بتوريد الدبابات القتالية (ليوبارد 2) الألمانية إلى أوكرانيا في خلال الأيام المقبلة.

ولم تتخذ الحكومة الألمانية بعد قراراً بشأن تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا. كما أنها لم تصدر أي تصاريح بتسليمها من قبل دول أخرى مالكة للدبابات.