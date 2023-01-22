كيشيدا قد يحل مجلس النواب الياباني قبل انتهاء فترة رئاسته للحزب

اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة قبل انتهاء فترة رئاسته للحزب الحاكم في ، سبتمبر 2024.

وأعرب كيشيدا، خلال حديثه في برنامج تلفزيوني تم بثه اليوم الأحد، عن دعمه لوجهة النظر القائلة بأنه يجب أن يبدأ فترة ولايته الثانية بعد اكتساب ثقة الجمهور في انتخابات مجلس النواب لسياساته، ومنها تنفيذ زيادات ضريبية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

وقال كيشيدا ، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 2021 لمدة ثلاث سنوات "السؤال هو بالضبط ما الذي سنفعله لتحقيق ذلك".

الجدير بالذكر أن لرئيس الوزراء الياباني القول الفصل في حل مجلس النواب الياباني بموجب الدستور.

وتنتهي المدة الحالية لأعضاء مجلس النواب في أكتوبر 2025 ما لم يحل كيشيدا المجلس.