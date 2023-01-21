ترامب يتخلى عن معركة قضائية مع الكونغرس

تخلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عن معركة قضائية طويلة الأمد مع الكونغرس، بشأن الوصول إلى عائدات الضرائب الخاصة به عن ولاية نيويورك، وأبلغ قاضيا مساء أمس الجمعة، في ملف مشترك مع لجنة تابعة لمجلس النواب أن القيادة الجمهورية الجديدة "ليس لديها أي اهتمام" بالوثائق.

وتعود القضية إلى عام 2019، عندما كان ترامب رئيسا، حيث رفع دعوى قضائية ضد لجنة المراجعة وتقديم التوصيات بشأن ميزانية الحكومة، بمجلس النواب، التي كان يقودها آنذاك ، ريتشارد نيل، الممثل عن ولاية ماساتشوسيتس ومسؤولون بولاية نيويورك، بشأن قانون تم تمريره مؤخرا، يعرف باسم قانون "تراست"، الذي أعطى أعضاء الكونغرس، طريقة للحصول على سجلات الضرائب للولاية الخاصة بالرئيس، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.