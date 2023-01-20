مقتل 3 ضباط في هجوم لطالبان الباكستانية على مقر للشرطة

أعلنت حركة طالبان الباكستانية، الخميس، مسؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة شمالي باكستان أدى إلى مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة.

وقالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين ألقوا قنابل يدوية على مقر للشرطة بالقرب من الحدود الأفغانية في شمال ولاية خيبر بختون خوا، ودخلوا المبنى قبل أن يفجر انتحاري نفسه. وأضافت الشرطة أن عدد الجرحى غير معروف حتى الآن.

وقالت حركة طالبان باكستان في نوفمبر إنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار المستمر منذ شهور مع الحكومة الباكستانية.

ويشن مسلحو الحركة حملة تفجيرات وهجمات انتحارية منذ أكثر من عقد في محاولة لتولي مقاليد السلطة في باكستان.

وصعدت الحركة هجماتها بعد إلغاء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه حركة طالبان الأفغانية في مايو.

ودأب الجيش الباكستاني على شن هجمات في مناطق على امتداد الحدود الأفغانية يستخدمها المتشددون ملاذا آمنا.