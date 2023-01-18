مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

قتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، في تحطم مروحية قرب كييف، صباح الأربعاء.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم المروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة في منطقة بروفاري القريبة من العاصمة كييف.

وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.