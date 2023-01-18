كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 667.3 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 667.3 مليون حالة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، حتى الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 667 مليونا و398 ألفا و963.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و725 ألفا و624 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.