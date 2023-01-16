بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا

ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بما سماه "سياسات كييف المدمّرة"، وبزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والتركي: "أشار بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا".