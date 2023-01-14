الأمم المتحدة تطلق نداءً لإنقاذ 30 مليون طفل يعانون سوء التغذية

أطلقت الأمم المتحدة نداء «قبل فوات الأوان»، لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادّاً في بلدان متضررة من أزمة الغذاء.

وأكدت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، أن «أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 الأكثر تضرّراً، يُعانون الهزال - أي سوء التغذية الحاد - ويُعاني ثمانية ملايين من هؤلاء الأطفال الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكاً». والبلدان الـ15 المتضررة هي أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. وحذر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن «هذا الوضع يُرجّح أن يتدهور أكثر في عام 2023». وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف» كاثرين راسل، إن «الأزمات المتتالية الحالية تترك ملايين الأطفال يعانون سوء تغذية حادّاً، وزادت من صعوبة حصولهم على الخدمات الأساسية».