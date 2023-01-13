مسؤول أميركي: عائدات روسيا من النفط تتراجع بسبب سقف السعر

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن عائدات روسيا من النفط آخذة في الانخفاض بسبب سقف السعر المفروض على خامها من جانب الدول الغربية. ومن المنتظر أن تمدد مجموعة الدول السبع الكبرى وأستراليا والاتحاد الأوروبي، عقوباتها على روسيا بفرض سقف سعري على منتجاتها النفطية مثل البنزين والديزل اعتباراً من الخامس من فبراير بعدما اتخذت الإجراء نفسه حيال مبيعات النفط الخام الروسية في العام الماضي.

وقال المسؤول بوزارة الخزانة إن أوروبا بإمكانها تحمل الضغوط على منتجات النفط هذا الشتاء الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا لأن لديها مخزونات من الديزل وبسبب دفء الطقس أكثر من المتوقع.