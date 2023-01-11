بريطانيا واليابان تتفقان على نشر قوات عسكرية من كل منهما على أراضي الأخرى

من المقرر أن تسمح المملكة المتحدة واليابان بنشر قوات عسكرية من كل منهما على أراضي الأخرى، حيث تسعى طوكيو إلى توسيع التعاون الثنائي مع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، وسط مخاوف بشأن تصاعد نفوذ الصين.

ومن المقرر أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اتفاقا دفاعيا رئيسا، خلال اجتماع في لندن مع نظيره الياباني، فوميو كيشيدا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وذكر بيان للحكومة البريطانية أن الاتفاق، وهو الأهم من نوعه بين الدولتين منذ أكثر من عقد من الزمن، سيسمح بالتخطيط وتنفيذ تدريبات عسكرية أوسع وأكثر تعقيدا.

ومن شأن ذلك أن يجعل من المملكة المتحدة أول دولة أوروبية، لديها مثل هذا الاتفاق مع اليابان.

وأبرمت اليابان اتفاقا مماثلا مع أستراليا.

وكان مجلس الوزراء الياباني وافق مؤخرا على أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي للبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في تعديل لسياسته الخاصة بالأمن القومي، ووصف الصين بأنها "تهديد استراتيجي غير مسبوق".

