الملك تشارلز الثالث يعتزم زيارة ألمانيا في الربيع

يعتزم ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا زيارة ألمانيا في الربيع، وفقا لما قالته مجلة شتيرن اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر للمجلة الألمانية إن الملك وعقيلته يريدان زيارة برلين وهامبورغ من 29 حتى 31 مارس المقبل. ويتردد أن هناك مباحثات بشأن زيارة مدينة أخرى بشرق ألمانيا، على الرغم من أن قصر باكنغهام لم يعلق على التقرير.

قال متحدث باسم القصر إنه سوف يتم الإعلان عن خطط السفر في الوقت المناسب.

وقالت صحيفة لو بارزيان إنه يتردد أن ألمانيا لن تكون المحطة الأولى في جولة الملك البريطاني الأولى في الخارج، حيث أن الملك تشارلز وكاميلا سوف يزوران فرنسا، ويلتقيان الرئيس إيمانويل ماكرون.