الأمير هاري: "بكيت مرة واحدة" بعد وفاة والدتي الأميرة ديانا

قال الأمير هاري، في واحدة من سلسلة من المقابلات قبل نشر مذكراته التي من المقرر أن تصدر الشهر الجاري، إنه بكى مرة واحدة فقط بعد وفاة والدته، ووصف مشاعر الذنب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" أن الأمير هاري يتحدث، في المقابلة التي من المقرر بثها على قناة "آي تي في" البريطانية في التاسعة مساء اليوم الأحد، عن عدم قدرته على إظهار أي مشاعر عند لقاء المعزين بعد وفاة والدته، الأميرة ديانا، في عام 1997.

وفي مقطع جديد من مقابلة ترويجية لسيرته الذاتية، يعترف الأمير هاري بأنه شعر "ببعض الذنب" عندما كان يسير بين الحشود المتجمعة خارج قصر كينسينجتون ، وقال إن المرة الوحيدة التي بكى فيها كانت عند دفن والدته.

وفي المقابلة التي أجراها معه توم برادلي على قناة أي تي في، قال هاري "لقد بكيت مرة واحدة، عند الدفن، وأنت تعلم أنني أوضحت بالتفصيل (في المذكرات) مدى غرابة الأمر وكيف كان لدي بعض الشعور بالذنب، وأعتقد أن ويليام كان لديه الشعور نفسه أيضا، خلال السير خارج قصر كينسينجتون."

وأضاف هاري "كان هناك 50 ألف باقة ورد لأمنا، وكنا نصافح الناس ونبتسم".

وأضاف هاري "لقد شعر كل شخص أنه يعرف والدتنا، بينما أقرب شخصين لها وأكثر شخصين أحبتهما لم يكونا قادرين على إظهار مشاعرهما، خلال تلك اللحظة".

يشار إلى أن الكتاب سيصدر في العاشر من يناير الجاري والذي خطه الكاتب جيه آر مورينجر.